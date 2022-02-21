الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن قمة بين بوتين وبايدن

ورد الكرملين على المبادرة الفرنسية بالقول إنه "من السابق لأوانه" الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن التي أعلنتها فرنسا لنزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين بحسب ما نقلته فرانس برس: "ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء الخارجية. من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم".

وأضاف أن "اللقاء ممكن إذا رأى الرئيسان (الروسي والأميركي) أنه مفيد"، مشيراً إلى أن بايدن وبوتين يمكنهما "عند الضرورة" التحدث مع بعضهما البعض "عبر الهاتف أو غير ذلك".

ورحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتنظيم قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في بروكسل، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الروسية المحتشدة عند حدود بلاده.

وقال لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "نعتقد أن أي جهد يهدف إلى حل دبلوماسي يستحق المحاولة، ونأمل أن يخرج الرئيسان من القاعة باتفاق حول انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا".

وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن فرنسا ترى "أملاً دبلوماسياً" بحل أزمة أوكرانيا بعد موافقة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على مبدأ عقد قمة بينهما.

وأوضح بون في تصريح لمحطة "أل سي إي"، "ثمة واقع على الأرض، ثمة توتر على الأرض مع انتشار عسكري روسي واسع عند حدود أوكرانيا، مع خروقات لوقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع في دونباس على خط المواجهة، وفي الوقت نفسه لدينا أمل دبلوماسي".

ولفت بون إلى أنه يتعين علينا أن نظل "حذرين للغاية" ولكن "إذا كانت لا تزال هناك فرصة لتجنب الحرب وتلافي الكارثة وبناء حل سياسي ودبلوماسي، فيجب اغتنامها".

وأعلن الإليزيه يوم أمس أن الرئيسين الروسي والأميركي "وافقا من حيث المبدأ" أن يلتقيا في قمة مشيراً إلى أن هذه المحادثات سيتم لاحقاً توسيعها لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" في الأزمة الأوكرانية في حال لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا.

(م ش)