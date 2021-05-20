وقال الكرملين، اليوم الخميس، إن ما وصفه بالمحادثات البناءة بين كبار دبلوماسيي موسكو وواشنطن كانت "إشارة إيجابية" لعقد قمة محتملة بين فلاديمير بوتين وجو بايدن، بحسب وكالة رويترز.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أيسلندا يوم الأربعاء. وشدد كلاهما على وجود خلافات خطيرة بين بلديهما، لكن لا يزال بإمكانهما إيجاد طرق للعمل معًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الخميس، إن المحادثات بين لافروف وبلينكن ستساعد موسكو على اتخاذ قرار بشأن إمكانية عقد القمة.

وأكد بيسكوف أن موسكو ستحلل المحادثات قبل أن يتخذ بوتين أي قرار بشأن لقاء بايدن.

(م ش)