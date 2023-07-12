الكرملين: ضمانات الغرب الأمنية لأوكرانيا خطيرة للغاية وتتعدى على أمن روسيا

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا التي أعلنت عنها مجموعة السبع اليوم، خاطئة وغاية في الخطورة، وتتعدى على أمن روسيا.

وأضاف: "هذه الدول في الواقع تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزّأ، وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا تتعدى على أمن روسيا في خطوة محفوفة بعواقب سلبية للغاية".

ووصف بيسكوف الناتو بأنه "حلفٌ هجومي ولم يتم إعلانه وتشكيله لضمان الاستقرار والأمن الدوليين، بل لإثارة الاضطراب والعدوان".

وأضاف أن الحلف يرى في التعاون بين موسكو وبكين تهديداً له، وتابع: "مثل هذه المواقف تتحدث عن جهل جوهر العلاقات الروسية الصينية. علاقاتنا ليست موجهة بأي شكل من الأشكال ولم تكن موجهة أبداً ضد دول ثالثة أو أي أحلاف، على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن تحالفات عدوانية بطبيعتها".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بأن دول مجموعة السبع ستعلن اليوم، عن إطار عمل دولي من شأنه أن يمهّد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع موسكو عن أي اعتداء في المستقبل.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "الإعلان المشترك المتوقع أن يصادق عليه كل أعضاء مجموعة السبع، سيحدد كيف سيدعم الحلفاء أوكرانيا خلال السنوات المقبلة لإنهاء الحرب وردع أي هجوم مستقبلي وسبل الرد عليه".

وستجتمع مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الأطلسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للإعلان عن المبادرة.

(م ش)