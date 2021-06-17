الكرملين: الجيشين الروسي والأمريكي بحاجة إلى مواصلة الحوار في سوريا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع إذاعة "Ekho Moskvy" اليوم الخميس، متحدثًا عن نتائج القمة الروسية الأمريكية، إن الحوار بين الجيشين الروسي والأمريكي بشأن سوريا مهم ويجب الحفاظ عليه، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيسين تطرقا إلى الوضع في سوريا في قمتهما في جنيف.

وأوضح المتحدث الرئاسي الروسي: "بالنسبة لسوريا، فقد قيل إنه على الرغم من أن العلاقة الثنائية بين البلدين معقدة للغاية، إلا أن جيشنا ما زال يدير الحوار هناك".

وبحسب تقدير بيسكوف، فإن هذا "حوار مهم للغاية من وجهة نظر نزع الخلاف". وأشار بيسكوف إلى أنه "من الضروري مواصلة الحفاظ عليه، وذلك ببساطة من أجل تحقيق الأمن الطبيعي، أي من وجهة نظر أن جيشي البلدين موجودان في مكان واحد".

ورفض المتحدث باسم الكرملين الكشف عن تفاصيل أخرى للحديث حول هذه القضية.

وقال بيسكوف إن الزعيمين الروسي والأمريكي تطرقا أيضًا إلى قضية أفغانستان في قمتهما، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

(م ش)