الكرملين يتهم كييف بالوقوف وراء قصف موسكو والأخيرة تنفي

استهدفت طائرات مُسيّرة، صباح اليوم، العديد من المباني في العاصمة الروسية موسكو، على ما أعلن عنه عمدة موسكو، وذلك في ثاني هجوم يستهدف المنطقة.

واتهمت موسكو على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم، بالقول: "إن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي حاولت كييف من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية، يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية الخاصة".

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، لقناة (بريكفاست شو) على يوتيوب "فيما يتعلق بالهجمات، بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها ونتوقع زيادة في عدد الهجمات. لكن ليس لنا علاقة مباشرة بالأمر".

وكانت روسيا قد أعلنت في الثالث من أيار/مايو، إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين، المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين. واتهمت موسكو كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم، بينما نفت أوكرانيا أن تكون لها علاقة به.

وجاء هجوم اليوم، غداة ضربات جوية روسية استهدفت، ليل الإثنين - الثلاثاء، العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وتشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوب)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.

وأمس الإثنين، هزت انفجارات مدينة كييف في وضح النهار، حيث استهدفت صواريخ باليستية روسية العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من هجوم ليلي على المدينة بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ كروز، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

(د ع)