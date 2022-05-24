وناشد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، في افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي المجتمع الدولي، توفير المزيد من الأسلحة لبلاده، وفرض عقوبات "قصوى" على موسكو، وعدم إقامة أي نشاط تجاري معها.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غداً" ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من يوم الإثنين "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول".

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بفرض عقوبات "قصوى" على موسكو وبعدم إقامة أي نشاط تجاري معها.

ووجّه الرئيس الأوكراني نداءه عبر الفيديو بعد ثلاثة أشهر من بدء التحرك العسكري الروسي فيما تؤكد السلطات الأوكرانية أنها تعاني "بشكل متزايد" من القصف الروسي المتواصل في منطقة دونباس شرق البلاد.

وأعلنت ألمانيا، أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي، أن من المرجح أن يوافق الاتحاد على حظر على واردات النفط الروسية "في غضون أيام" في الوقت الذي قالت فيه موسكو إنها ترى علاقاتها الاقتصادية تنمو مع الصين بعد عزلها من قبل الغرب.

وتعتمد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بشكل كبير على الطاقة الروسية، مما أثار انتقادات من كييف بأن التكتل لم يتحرك بسرعة كافية لوقف الإمدادات.

وتمسكت المجر بمطالبها، الإثنين، بالاستثمار في الطاقة قبل أن توافق على مثل هذا الحظر، مختلفة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تضغط من أجل الحصول على موافقة سريعة.

وعرض الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى ملياري يورو على دول وسط وشرق الاتحاد التي تفتقر إلى إمدادات من دول غير روسيا.

ونقلت رويترز عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قوله إن الاتحاد "سيصل إلى انفراجة في غضون أيام".

وأضاف أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية.

وقال "من الواضح أنه إجراء غير عادي، لكن هذه أوقات غير عادية".

في حين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الكرملين سيركز على تطوير العلاقات مع الصين مع قطع الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال في خطاب "إذا أراد الغرب تقديم شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات فسننظر بجدية فيما إذا كنا سنحتاج إليه أم لا".

وأضاف الآن بعد أن اتخذ الغرب "موقف الديكتاتور فإن علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع".

ومن جهته قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء، إن الأزمة في أوكرانيا هي قضية عالمية تزيد من أهمية الحفاظ على النظام الدولي وسلامة الأراضي والسيادة.

وقال بايدن عن الوضع في أوكرانيا في اجتماع الرباعي الذي ضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا "هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية. إنها قضية عالمية".

وشدد بايدن على أن واشنطن ستقف إلى جانب حلفائها وتدفع باتجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.

وقال: "القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب الدفاع عنها دائماً بغض النظر عن مكان انتهاكها في العالم".

وميدانياً، تحاول روسيا تطويق القوات الأوكرانية والاستيلاء الكامل على مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس الشرقية، حيث تدعم موسكو القوات "الانفصالية".

وكان الشرق محور تركيز قوات الكرملين منذ طرد القوات الروسية من المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف والشمال في نهاية آذار.

(م ش)