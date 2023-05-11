الكرملين يقر بصعوبة الحرب في أوكرانيا ويؤكد أنها ستستمر

وأضاف بيسكوف في تصريحاتٍ نقلتها وكالةُ تاس الروسية، أن روسيا تمكّنت من إلحاق أضرارٍ جسيمةٍ بالآلة العسكرية الأوكرانية، معتبراً "أن الجيشَ الروسي يتقدم ببطءٍ في الجبهات الأوكرانية لأنه يحاول الحفاظ على أرواح المدنيين والبِنية التحتية إلى أبعد الحدود"، وَفق تعبيره.

وشنت القوات الروسية حرباً على جارتها أوكرانيا في شباط من العام الماضي، وسيطرت في بدايتها على مساحاتٍ كبيرةٍ من الأراضي الأوكرانية، وخاصةً في أجزائها الشرقية، إلا أنه مع مرور الوقت تباطأ التقدّمُ الروسي إثر الدعمِ العسكري الكبير الذي قدّمه الغرب لكييف.

(سـ)