الكرملين يحذر من خطورة أرسال مرتزقة سوريين إلى قره باغ

وشدد الكرملين على أن الالتزامات التي تتحملها روسيا أمام أرمينيا ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تمتد إلى جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيًا والمدعومة من قبل يريفان.

وأوضح بيسكوف أن الالتزامات التي ذكرها بوتين تلزم أطراف المعاهدة الأخرى بضمان أمن أرمينيا في حال تعرضها لأي عدوان خارجي، مضيفًا: "في هذه الحالة، يدور الحديث عن أرمينيا حصرًا، وفصل الرئيس بكل وضوح بين الملفين، لا تمتد التزاماتنا ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى منطقة آرتساخ/قره باغ".

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي بوتين أجرى اليوم، أول اتصال هاتفي منذ بدء الجولة الجديدة من التصعيد في آرتساخ/قره باغ مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، قائلًا إن: "الزعيمين بحثا بشكل مختصر المسائل المتعلقة بنزاع قره باغ وسيتواصل الحوار بينهما لاحقًا.

وحذر بيسكوف من أن المرتزقة السوريين في المنطقة المتنازع عليها يشكلون خطرًا كبيرًا، ويمثلون موضع قلق ملموس بالنسبة لموسكو.

ومنذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، تشهد منطقة آرتساخ/ قره باغ مواجهات عنيفة، على الرغم من الدعوات المتكررة من واشنطن وموسكو وباريس والاتحاد الأوروبي ومجموعة مينسك وطهران، لطرفي النزاع بوقفٍ فوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات.

وكان المرصد السوري أشار في الـ 30 من أيلول/سبتمبر الفائت، إلى أن شركات أمنية تركية نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين للقتال في أذربيجان، حيث تم نقل أكثر من 530 مرتزق تابعة لتركيا، ليرتفع تعداد الواصلين حتى اللحظة إلى 850، وسط تحضيرات لنقل مزيد من الدفعات خلال الأيام المقبلة.

(ي م)