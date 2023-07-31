الكرملين يعلّق على مبادرة السعودية بشأن أوكرانيا

قال الكرملين، الإثنين، إنه بحاجة لمعرفة الغرض من محادثات، أفاد تقرير بأنه يجري التخطيط لعقدها في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت الماضي، أن السعودية ستدعو دولاً غربية وأوكرانيا ودولاً نامية كبرى إلى المحادثات المزمعة.

وقالت الصحيفة إن كييف والدول الغربية تأمل في أن تفضي المحادثات التي لن تشمل روسيا، إلى دعم دولي لشروط سلام تصب في صالح أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات القول إن الاجتماع المقرر في مدينة جدة يومي الخامس والسادس من أغسطس، سيضم مسؤولين كباراً من نحو 30 دولة.

وردّاً على سؤال بشأن تقرير "وول ستريت جورنال"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا بحاجة إلى فهم أهداف المحادثات المزمعة وما الذي ستتم مناقشته، وفقاً لوكالة رويترز.

وتأتي المحادثات المرتقبة في جدة عقب اجتماع لكبار المسؤولين في كوبنهاغن أواخر حزيران، حضرته البرازيل والهند وتركيا وجنوب أفريقيا.

وكذلك شارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، كما شاركت أوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية الكبرى.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الاختيار وقع على السعودية لاستضافة جولة المحادثات على أمل إقناع الصين، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع موسكو، بالمشاركة.

ولم تشارك الصين في محادثات كوبنهاغن على الرغم من ادعائها أنها تعمل على خطة سلام في أوكرانيا.

وقال الأشخاص المشاركون في المحادثات إنه ليس من المتوقع أن تحضر بكين في اجتماع جدة، لكنهم في الوقت ذاته لم يستبعدوا مشاركتها.

(س ع)