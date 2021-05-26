الكرملين والبيت الأبيض يعلنان موعد ومكان عقد قمة بوتين- بايدن

وقال الكرملين في بيان: "وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في جنيف في 16 حزيران/يونيو".

وأضاف البيان أنه من المفترض أن يتناول البحث حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأميركية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، بالإضافة إلى الملفات الملحة المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان لها، أن الرئيسين سيجتمعان في جنيف في 16 يونيو، مضيفة أن الزعيمين سيبحثان عددًا واسعًا من القضايا الملحة، "مع سعينا لاستعادة القابلية للتنبؤ والاستقرار في العلاقات الروسية الأميركية".

وقالت جين بساكي للصحفيين إن الإدارة الأميركية تتوقع من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مناقشة الاستقرار الاستراتيجي والوضع في بيلاروسيا وأوكرانيا خلال اجتماعهما المقبل في جنيف.

وأضافت المتحدثة: "إن البلدين يشاركان في مشاورات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقد يتطرق الزعيمان إلى هذه القضية أيضًا".

وأكدت أن الولايات المتحدة "تعتقد أن اجتماع 16 يونيو بين الرئيسين أمر حيوي للدفاع عن المصالح الأميركية".

(م ش)