الكردستانيون يدينون استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

نظم الكردستانيون وأصدقاؤهم في مدينة مانهايم الألمانية فعالية احتجاجية للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على كردستان, حسب وكالة فرات للأنباء.

واجتمع المشاركون في مركز المدينة وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية, ثم أدلوا ببيان, أشاروا فيه إلى الهجمات الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على قوات الدفاع الشعبي منذ الـ 23 من نيسان الماضي، ونددوا بها، مؤكدين على أن الاحتلال التركي لن يستطيع هزيمة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا).

وجاء في البيان: "لن تنتهي الكريلا، يعلمون هذا جيداً، لأن أسس فلسفة القائد عبد الله أوجلان قوية، فلو بقي كردي واحد على وجه الأرض، لن ينتهوا، كيف أننا انتصرنا بالأمس، سوف ننتصر اليوم أيضاً".

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات الوطنية التي تحيي مقاومة الكريلا.

(ف)