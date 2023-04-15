الكردستانيون وأصدقاؤهم بألمانيا يطالبون بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

نظم اتحاد القوى الديمقراطية الأوروبية ومنبر المؤسسات الكردستانية في أوروبا مسيرة من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وتجمّع الكردستانيون وأصدقاؤهم من مناطق مختلفة من ألمانيا وأوروبا منذ ساعات الصباح، أمام محطة السكك الحديدية الرئيسة في دوسلدورف، ومن هناك اتجهوا إلى حديقة الراين بارك، حيث يقام هناك في هذه الأثناء، تجمّع جماهيري حاشد، ستخللها كلمات.

تصدّرت المسيرة المنطلقة من المحطة إلى الحديقة، يافطة باللغة الألمانية كتب عليها "الحرية لأوجلان" وشغلت فيها الصفوف الأمامية.

كما رُددت خلالها شعارات "يعيش القائد أوجلان"، "لا حياة بدون القائد".

(ل م)