الكردستانيون والاستراليون يدينون استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

ونُظمت الفعالية يوم أمس الأحد، من قبل المركز الاجتماعي الديمقراطي الكردي وجمعية هفكرتن روج آفا – سيدني، حسب وكالة فرات للأنباء.

وشارك في الفعالية الكردستانيون المقيمون في استراليا وبرلمانيون، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في استراليا التي طالبت بوضع حدّ لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع مديا.

حيث ألقى النائب عن حزب الخضر الاسترالي، دافيد شوبريدج، كلمة ندد فيها بهجمات الاحتلال التركي وسياساته الاستعمارية الهادفة لإبادة الشعب الكردي.

كما وألقيت كلمات أخرى استنكر فيها المشاركون هجمات جيش الاحتلال التركي وطالبوا بتدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لإنهاء تلك الهجمات ومحاسبة تركيا لاستخدامها الأسلحة الكيماوية المحرمّة دولياً ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

(ف)