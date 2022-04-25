الكردستانيون في فرنسا وهولندا ينددون باستخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

حسب ما نقلت وكالة فرات للأنباء، فإن الكردستانيين في مدينة مونبلييه الفرنسية والعاصمة الهولندية امستردام نددوا بهجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بجنوب كردستان.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في بيان يوم أمس الأحد، أن جيش الاحتلال التركي استخدم الغازات السامة في مناطق المقاومة في كوري جهرو، ورخليه، الشهيد شاهين، كونيشكا وتل أورتي.

وقال في بيانه: "المحتلون الذين تلقوا ضربات قوية نتيجة العمليات الفعالة لقواتنا استخدموا الغازات السامة ضد المواقع في مناطق المقاومة في كوري جهرو، ورخليه، الشهيد شاهين، كونيشكا وكري أورتي.

ولأن الغازات السامة لم تحقق نتيجة لجئوا إلى استخدام الغازات الكيماوية الصفراء".

ونظم الكردستانيون مونبلييه الفرنسية مظاهرة منددة باستخدام الأسلحة الكيماوية السامة ضد الكريلا، وقالوا: "المقاومة مشروعة أينما حدث هجوم".

كما نظم الكردستانيون في مطار شيفول الدولي في العاصمة الهولندية أمستردام، فعالية احتجاجية ضد هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي وبالأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وكانت قوات الدفاع الشعبي (HPG) قد أكدت في بيان بتاريخ الـ 24 من تشرين الأول 2021، أن الاحتلال التركي شن 323 هجوماً بأسلحة كيماوية ضد مقاتلي الكريلا خلال 6 أشهر، وذلك أثناء هجمات الإبادة والاحتلال التي بدأتها في 23 نيسان 2021 في مناطق الدفاع المشروع.

وقالت القوات في البيان: "من أهم جوانب هجمات العدو التي بدأت في 23 نيسان هو جانب استخدام الأسلحة الكيماوية. وفي الواقع، إن دولة الاحتلال التركي استخدمت الأسلحة الكيماوية في شهر شباط 2021 لتتستر على هزيمتها في غاري، مما تسبب في استشهاد 6 من رفاقنا الأبرار، وبعد أن تصدت قواتنا الكريلا، منذ 23 نيسان، لجميع أنواع الهجمات البرية والجوية للجيش الاحتلال التركي بتكتيكات عسكرية لملحمة سجلتها قوات الكريلا، كثّف جيش الاحتلال التركي استخدامه للأسلحة الكيماوية، وبقدر ما تأكدت قواتنا من المعلومات، فقد نفذت دولة الاحتلال 323 هجوماً بالأسلحة الكيماوية ضدهم في الأشهر الستة الماضية، لكن العدد الإجمالي أكثر من ذلك بكثير".

كما أكدت القوات استشهاد 38 من مقاتليها بسبب هجمات الدولة التركية بالأسلحة الكيماوية، خلال المعارك التي دارت لمدة الستة أشهر، وبينهم المقاتلين الستة الذين استشهدوا في غاري في شباط 2021.

(س ر)