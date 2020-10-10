الكردستانيون في دمشق ينددون بمؤامرة 9 تشرين الأول وهجمات الاحتلال التركي

صادف، يوم أمس، 9 تشرين الأول/ أكتوبر ذكرى المؤامرة التي طالت القائد عبد الله أوجلان عام 1998، والسنوية الأولى لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينتي سري كاينه وكري سبي وتهجير سكانها.

بهذه المناسبة، أدلى الكردستانيون في العاصمة السورية-دمشق ببيان إلى الرأي العام، بتنظيم من حركة المجتمع الديمقراطي.

واجتمعوا أمام بيت الشعب في حي زور آفا الذي أغلقته الحكومة السورية، للإدلاء بالبيان.

أشار البيان إلى سياسات الدولة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان وحلفائه من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الذي يخوض حروبًا وصراعات يومية ويزعزع استقرار المنطقة والعالم ويزيد احتلاله ويتدخل في جميع الدول من خلال مرتزقته من (سوريا، ليبيا، اليمن، لبنان، اليونان، العراق وأخيرًا في قره باغ).

وتطرق البيان إلى الهجمات على سري كانيه وكري سبي التي شُنت في الـ9 تشرين الأول، وقال إن هذه الهجمات هي استمرار للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان عام 1998، وتستهدف إرادة الشعب في المنطقة والشرق الأوسط.

وأدان البيان سياسة أردوغان وناشد الأمم المتحدة والهيئات الأمنية والدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان باتخاذ مواقف صارمة تجاه السياسيات التركية.

كما دعا البيان القوى والمنظمات السورية الوطنية إلى توحيد صفوفها وبناء تحالف وطني سوري للوقوف ضد تدخلات الدولة التركية وحل الأزمة السورية.

وانتهى البيان بالشعارات التي تندد بالاحتلال وتُحي وحدة الشعوب.

(س و)

ANHA