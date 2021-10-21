الكردستانيون في باريس ولندن يطالبون بإطلاق سراح القائد أوجلان

نظم الكردستانيون بمبادرة من تجمّع الشباب الثوري (TCŞ)، مظاهرة في العاصمة الفرنسية، باريس، للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه، حسب وكالة فرات للأنباء.

وجاب المتظاهرون شوارع منطقة بونليا فيليريس في العاصمة الفرنسية، باريس، للمطالبة بإطلاق سراح القائد أوجلان، والتنديد بهجمات الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة الكيماوية والمحرّمة دوليًّا ضد قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع.

وأكد المشاركون في المظاهرة أنهم سيواصلون التظاهر بشكل دائم حتى يتم إطلاق سراح القائد أوجلان.

الشبيبة الكردستانية تنظم فعالية في لندن من أجل القائد أوجلان

في السياق، وزع أعضاء حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة، مساء أمس، في العاصمة البريطانية، لندن، المنشورات ووضعها في صناديق بريد المنازل وأمام نوافذ السيارات؛ من أجل لفت الانتباه إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تحت شعار "انضموا إلى مقاومة الحرية".

وأوضح الشبيبة أنهم سيواصلون فعالياتهم من أجل القائد أوجلان، مؤكدين أن القائد سيكسر العزلة التي فرضتها الفاشية التركية وقوى الهيمنة الدولية.

(ف)