الكردستانيون في أوروبا يطالبون بالكشف الفوري عن صحة القائد أوجلان وإطلاق سراحه

شهدت معظم الولايات الألمانية ومدن في سويسرا مظاهرات مطالبة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري للكشف عن صحة القائد أوجلان.

ففي العاصمة الألمانية، برلين، نظمت حركات كردية وألمانية مناصرة للشعب الكردي، مظاهرة أمام مبنى السفارة التركية، ندد فيها المتظاهرون بسياسات العزلة المفروضة على القائد أوجلان وكافة المعتقلين السياسيين.

وطالب الناشطون بالكشف الفوري عن حالة القائد أوجلان بعد الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام التركية عن تدهور صحته في السجن.

ورغم محاولات الاستفزاز التي صدرت عن بعض الجماعات التركية الفاشية قرب السفارة التركية، إلا أن المتظاهرين استمروا في الفعالية.

وفي مدينة هامبورغ الألمانية خرج الكردستانيون في مظاهرة وسط المدينة للتنديد بالسياسات التركية.

وخلال المظاهرة، ألقت السياسية من حزب اليسار الألماني، جانسو أوزدمير، كلمة طالبت فيها الحكومة التركية بإنهاء العزلة المفروضة على أوجلان بشكل فوري.

كما وخرجت مظاهرات أخرى في مدن كولن، ديسبورغ، هرفورد، شتوتغارت، بريمن وغيسن ومدن أخرى للتنديد بالعزلة المفروضة من قبل تركيا.

سويسرا

تلبية لنداء مركز المجتمع الديمقراطي في أوروبا (KCDK-E) وحركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E)، خرج الكردستانيون في مدن برن، بازل وزويريخ السويسرية في مظاهرات للمطالبة بالكشف عن صحة القائد أوجلان.

وتجمّع الكردستانيون في مدينة برن السويسرية أمام محطة القطارات الرئيسة، رافعين صور القائد عبدالله أوجلان ولافتات تدعو إلى إطلاق سراح القائد أوجلان بشكل فوري.

وفي مدينة بازل تظاهر الكردستانيون أمام مبنى البرلمان وطالبوا بإطلاق سراح القائد أوجلان فورًا، ودعوا فيها جميع الأطراف الدولية المعنية والمنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن صحة وسلامة القائد.

(سـ)