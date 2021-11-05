الكردستانيون في ألمانيا وهولندا يدينون هجمات الاحتلال التركي الكيماوية ضد الكريلا

نصب الكردستانيون، يوم أمس الخميس، خيمة احتجاجية في مدينة ساربروكن الألمانية، بمبادرة من مجلس الشهيدة شيرين المحولي للمرأة، بهدف فضح جرائم دولة الاحتلال التركي واستخدامها للأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع، وذلك أمام معرض أوروبا، حسب وكالة فرات للأنباء.

ورفع الناشطون خلال الاحتجاجات اليافطات التي تدين الهجمات الكيماوية التي شنتها الدولة التركية الاحتلالية، كما تم قراءة المنشور الخاص بـ حركة المرأة الكردية - أوروبا (TJK-E).

وناشد الناشطون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية وقف الهجمات الكيماوية وتقديم الاحتلال التركي إلى العدالة.

وسيقوم مجلس الشهيد شيرين المحولي للمرأة بنصب خيمة في المكان نفسه، كل يوم خميس الساعة 12.00؛ للاحتجاج ضد الهجمات الكيماوية للاحتلال التركي.

الكردستانيون ينظمون احتجاجاً أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

في السياق، نظم الكردستانيون وأصدقاؤهم في هولندا احتجاجاً أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، تنديداً باستخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية وصمت المجتمع الدولي حيالها.

وتجمّع الكردستانيون وأصدقاؤهم من المدن الأوروبية أمام محكمة العدل في لاهاي، ثم ساروا نحو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأدلت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمعات الديمقراطية الكردستانية في أوروبا (KCDK-E)، فاتوش غوكسونغور ببيان قبل المسيرة، قائلة: "سبب اجتماعنا اليوم هو صمت وظلم محكمة لاهاي في المقام الأول، وصمت جميع المؤسسات الدولية الأوروبية"، مؤكدة "أن هذا الصمت يدفع الاحتلال التركي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق الكرد".

كما ناشد الرئيس المشترك للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK) أحمد كراموس محكمة العدل قائلاً: "الشعب الكردي أيضاً بحاجة إلى العدالة".

وأضاف كراموس إن الكرد يُقتلون بأسلحة تبيعها أوروبا، قائلاً: "الديكتاتور أردوغان يستخدم أحدث الأسلحة ضد الكرد من النساء والأطفال وكبار السن".

واحتج نشطاء، يرتدون أقنعة وأزياء بيضاء، على الأسلحة الكيماوية وحملوا يافطات منددة بصمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتحدث الرئيس المشترك لمجلس الشعب، رمزي كارتال، قائلاً: "إن الاحتلال يستخدم أسلحة كيماوية محظورة في كردستان، زاب ومتينا وآفاشين.

هذا واستخدم الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا 323 مرة خلال 6 أشهر و11 يوماً منذ شنها الهجوم، واستشهد جراء الهجمات بالأسلحة الكيماوية 33 مقاتلاً، بينهم 9 مقاتلات.

وأردف كارتال قائلاً: لقد دعا القائد العام لقوات الدفاع الشعبي (HPG) وقادة منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) العالم بأسره، وأكدوا أن الاحتلال التركي يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ويجب كسر هذا الصمت، هذا ما قيل مرات عدة في البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا وبرلمانات الدول.

وأغلق النشطاء الطريق أمام حركة المرور، عندما وصلوا إلى موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتصرفوا كما لو أنه تم تنفيذ هجمات كيماوية، فيما حاصرت الشرطة النشطاء.

ولفت كارتال خلال حديثه إلى سياسة الدولة التركية في إنكار وتدمير الشعب الكردي وسط صمت الدول الأوروبية، قائلاً:

"لهذا أتينا إلى محكمة العدل في لاهاي نيابة عن الشعب الكردي والمؤسسات الكردية في أوروبا، قلنا: لا عدالة للشعب الكردي. لقد أتينا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإيصال صوت شعبنا إليها، نقول لها كفاك صمتاً أمام المجازر التي يتعرض لها الكرد، كما نطلب منها الذهاب والتحقيق في الجريمة؛ لاكتشاف الحقيقة وإيضاحها للعالم".

وفي الختام، شكر رمزي كارتال المشاركين، وتمنى أن يسمع العالم صوت الشعب الكردي، مشدداً على ضرورة مواصلة الفعاليات حتى تحقيق العدالة للكرد.

(ف)