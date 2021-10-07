الكردستانيون في الدول الأوروبية ينددون بهجمات الاحتلال التركي الكيماوية ضد الكريلا

وعمت المظاهرات كبرى المدن الأوروبية تنديداً بالهجمات المتواصلة لجيش الاحتلال التركي على كردستان.

لندن

وأوضح المشاركون في الاحتجاج من أمام البرلمان البريطاني، أن الدولة التركية ترتكب جرائم حرب بحق الشعب الكردي. مشددين على ضرورة محاكمة الدولة التركية على جرائمها، حسب وكالة فرات للأنباء.

وأكدت إحدى المشاركات في الفعالية "أن بريطانيا متواطئة مع دولة الاحتلال التركي في ارتكابها جرائم حرب، والجرائم المنافية للإنسانية من خلال بيعها الأسلحة. ودولة الاحتلال التركي تنفذ سياسات وحشية ضد الكرد، وتدعم العصابات الإرهابية لشن هجماتها ضد الشعب الكردي".

ستوكهولم وكوبنهاغن

كما احتج العشرات من الكردستانيين في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمام مبنى وزارة الخارجية ومبنى الأمم المتحدة في كوبنهاغن؛ وتم قراءة ملف أعدّوه حول استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، ثم أرسلوه عبر البريد الإلكتروني إلى الأمم المتحدة، تنديداً باستخدام الأسلحة الكيماوية وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، داعين المنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف ضد تركيا ومحاكمتها لاستخدامها أسلحة محظورة. فيما حمل المحتجون لافتة مكتوباً عليها "الدولة التركية تستخدم مواداً كيميائية، وهذه جريمة".

ألمانيا

أما في ألمانيا، فقد نظمت الجالية الكردستانية مظاهرات متزامنة في عدة مدن ألمانية؛ منها فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ وفرايبورغ، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على قوات الكريلا ومناطق كردستان.

وطالب المشاركون في المظاهرات الحكومة الألمانية والدول الأوروبية الأخرى، بضرورة اتخاذ موقف جدي من جرائم الاحتلال التركي، من خلال وقف دعم الجيش التركي والهجمات المتواصلة الهادفة لإبادة الكرد. داعين جميع أبناء وبنات الشعب الكردي وجميع أصدقائهم من الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان، إلى ضرورة التظاهر وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية لفضح جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي.

(س ر)