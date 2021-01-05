وبالرغم من أنّ ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تبعث أية مؤشّرات إيجابية للتقارب مع الكرد والابتعاد عن الدولة التركية المحتلة، إلّا أنّ الشعب الكردي لا زال ينتظر بفارغ الصبر تحقيق الوحدة.

أعين تترقّب وحدة الصفّ الكرديّ

ولفت مواطنون كرد من مدينة الحسكة أنّهم متمسّكون بمطلب تحقيق الوحدة الوطنية بين الكرد لتجاوز المخاطر التي تهدّد وجودهم.

وقال المواطن سعيد يوسف عبدو، أنّه بعد اندلاع الأزمة السورية ومواجهة كافّة شعوب المنطقة العديد من العوائق والتي كان له تأثير سلبيّ "كان من المفترض أن تتحد الأحزاب السياسية الكردية الوطنية وبشكلٍ عاجل للحفاظ على مصالح الشعب الكردي".

وأضاف عبدو: "نحن ننتظر إلى يومنا الراهن وأعيننا تترقّب هذه الوحدة التي تصبّ في خدمة الشعب الكردي عامةً، لنتخطّى مرحلة الأزمة التي تمرّ علينا بشكلٍ عام ومن كافة النواحي".

وأكّد عبدو أنّ الوحدة، تعني القوة والنصر" بوحدتنا لا أحد يستطيع هزيمتنا وكسر إراداتنا".

حلم... وعليهم تحقيقه

ومن جانبه لفت المواطن عبد الحكيم رفي، إلى استغلال أعداء القضية الكردية، لبعض الخلافات الكرديّة.

وأشار رفي، إلى أن توحيد الأحزاب السياسية الكردية، هو "حلم" لدى الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان، وتابع قائلاً: "من المفترض توحيد البيت الكردي منذ البداية، لتكون خطوة أساسية لقيادة المرحلة الراهنة".

وربط المواطن عبد الحكيم مراد، وجود الكرد بوحدتهم، وقال "واجب أساسي على الأحزاب السياسية تحقيق هذه الوحدة".

وناشد مراد ، كافة الأحزاب السياسية بتحقيق وحدة البيت الكردي بأسرع وقت ممكن.

(هـ ن)

ANHA