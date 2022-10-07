الكرد يدعون الشعب في جنوب كردستان للوقوف بوجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

تستمر هجمات الاحتلال التركي على جغرافية كردستان، وخاصة مناطق الدفاع المشروع، وتجابَه هذه الهجمات بمقاومة بطولية من قبل مقاتلات ومقاتلي الكريلا، وسط تواطؤ من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع الاحتلال التركي ومشاركته في شن الهجمات وفتح الطريق أمام جنوده.

مواطنون من مدينة قامشلو، نددوا بتواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، وأكدوا عدم قبولهم بالخيانة، وأن من يحاربهم الديمقراطي الكردستاني هم بنات وأبناء الكرد الذين يحاربون الظلم ويقفون في وجه المجازر.

المواطنة ربيعة قواس، من حي الهلالية، تقول "أصبحت الخيانة صفة ملازمة لعائلة البرزاني، فقد استهدف الديمقراطي الكردستاني العشرات من أبنائنا وبناتنا، وفتح الطريق أمام دولة الاحتلال التركي لشن هجماتها على جبالنا الحرة".

ربيعة أشارت في حديثها، إلى أن من يحارب الظلم ويقف في وجه المجازر في جبال كردستان هم بنات وأبناء الكرد من أجزاء كردستان الأربعة ويناضلون لتحرير أرض كردستان من المحتلين.

وتابعت "الدولة التركية المحتلة تستهدف الجبال الحرة بشتى أنواع الأسلحة ومنها الكيماوية، لضرب المقاومة، وتسعى إلى احتلال أراضي الكرد بمساعدة الكرد".

على شعب باشور الوقوف في وجهه والتاريخ سيحاسب الخونة

ربيعة أكدت أن التاريخ لن يرحم الخونة وسيحاسبهم وقالت "نحن أيضاً لن نغفر لعائلة البرزاني خيانتها ما حيينا".

وطالبت في ختام حديثها، الكرد في باشور بالوقوف في وجه خيانة الديمقراطي الكردستاني "على الديمقراطي الكردستاني التراجع عن خط العمالة والخيانة، جميعنا شعب واحد وأخوة، وعلى شعبنا الكردي في باشور، الوقوف في وجه المخططات والأعمال العدائية التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والضغط عليه ليتراجع عن خط الخيانة".

'ليعمل لصالح قضيته وليس لصالح الاحتلال'

ولم يختلف رأي المواطنة دلال بدور، حول الخيانة، عن رأي ربيعة "على الديمقراطي الكردستاني أن يعلم أن حرية باشور ليست بمعزل عن حرية روج آفا، فنجاح ثورة روج آفا ستكون دافعاً للقيام بثورات في أجزاء كردستان الأخرى".

وأضافت "إن أراد الديمقراطي الكردستاني العمل فليعمل لصالح شعبه وقضيته، وليس لصالح الاحتلال التركي على حساب شعبه".

وطالبت دلال بدور في ختام كلامها، الديمقراطي الكردستاني "بالتراجع عن خط الخيانة والعمالة والارتزاق لدولة الاحتلال التركي"، مؤكدة "وضع كردستان والشعب الكردي بحاجة إلى وحدة وتلاحم قوي للوصول إلى كردستان حرة".

وفي السياق نفسه، أشار المواطن محمد كوزي "هناك نهجان موجودان في المجتمعات عامة على مر التاريخ؛ نهج يمثل المقاومة والنضال ويقدم التضحيات، ونهج يمثل الخيانة والعمالة والارتزاق من أجل مصالحه ويفضلها على غيرها، وعائلة البرزاني خير مثال على ذلك".

'كمين خليفان تثبت الشراكة والتواطؤ مع الاحتلال'

محمد تطرق إلى حادثة وادي باليسان في منطقة خليفان، التي شاركت فيها قوات الديمقراطي الكردستاني باستهداف مقاتلي الكريلا في 5 أيلول الفائت، حيث استشهد ثلاثة وأصيب اثنان آخران من الكريلا، وتم نقلهم من قبل قوات PDK التي سيطرت على مكان الحادثة.

وبيّن "إن لم تكن قوات الديمقراطي الكردستاني شريكة في المؤامرة لما استطاع جيش الاحتلال التركي الوصول إليهم، فهم (الكريلا) يعلمون أين يسيرون وبعيدون عن خطوط الحرب، أي أن لـ PDK دور استخباراتي كبير في استهداف مجموعة الكريلا، وهذا ما يثبت عمالته وتواطؤه لصالح الاحتلال".

كوزي أشار إلى أن هدف تعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي ليس فقط القضاء على حزب العمال الكردستاني "بل يهدف أيضاً إلى القضاء على جميع المكاسب التي حققها الشعب الكردي".

وناشد محمد كوزي في ختام كلمته، الشعب الكردي "نأمل من الشعب الكردي أينما كان وأينما وجد، أن يتعمق في معرفة التاريخ الكردي جيداً، ومعرفة تاريخ الثورات وحقيقتها، ويعلم من الذي يخدم الثورة ومن يسعى لإفشالها وضرب مكتسباتها".

(سـ)

ANHA