الكرد والعرب: بعد قيام ثورة شمال وشرق سوريا أصبحنا نسيجاً متكاملاً

تعتبر ثورة شمال وشرق سوريا بداية النهاية للظلام الذي كان يخيم على الشعب على اختلاف مكوناته، إذ احتضنت هذه الثورة كل المكونات وكسرت حاجز القومية والطائفية الذي استغلته حكومة دمشق وحاولت من خلاله زرع الفتنة بين المكونات.

'ثورة شمال وشرق سوريا منحتنا الثقة بأنفسنا'

في هذا السياق التقت وكالتنا بأبناء المكونين العربي والكردي في إقليم الفرات، الذين أكدوا أن هذه الثورة منحتهم الحياة بعدما كانوا مجردين منها، ومن خلالها كسروا حاجز الخوف الذي كانت حكومة دمشق تتحكم برقابهم من خلاله.

الشاعر عبد الرحيم الحجي من المكون العربي قال لوكالتنا إن الثورة التي قامت في شمال وشرق سوريا منحتهم المزيد من الثقة بأنفسهم في الدرب نحو الحرية، وجعلتهم يكسرون القيود المفروضة عليهم بفعل الأنظمة الفاشية التي حكمتهم، وأنهم يعيشون الآن بأمن وأمان في ظل مشروع الأمة الديمقراطية المتمثل بالإدارة الذاتية.

وأضاف: "بتماسكنا ووحدتنا استطعنا إفشال كل المؤامرات الخارجية التي حاولوا من خلالها زرع الفتنة بين المكون العربي والمكونات الأخرى، ونتيجة الوعي بين هذه المكونات ازداد تماسكنا ووحدتنا، فاليوم نحن متماسكون، لذا لا خوف على المنطقة فنحن اليوم متسلحون بالوعي".

'أصبح للمواطن كلمته المسموعة بعد كتم صوته لعصور'

بعد انطلاق الثورة في شمال وشرق سوريا أصبح المواطن في هذه المنطقة يتمتع بحريته ويعبّر عن رأيه وعما يجول في خاطره دون خوف، على عكس ما كان يتعرض له في ظل حكومة دمشق التي كانت تلاحقه وتعتقله.

مضحي المضحي من المكون العربي أيضاً قال لوكالتنا: "منذ مئات السنين ونحن المكون عربي نعيش على هذه الأرض مع باقي المكونات كأخوة رغم المحاولات الكثيرة للتفرقة بين المكونات في مناطقنا، لكن بفضل حكمة أبناء المنطقة أفشلنا هذه المحاولات، وأدركنا منذ البداية بأن غايات هذه الجهات سياسية، فهم يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وجرنا نحو الهلاك".

وأشار: "نحن اليوم نعيش حياة كريمة بفضل ثورة شمال وشرق سوريا، بعدما كنا نعاني. وتغير وضع المنطقة كثيراً فاليوم أصبح للمواطن كلمته المسموعة بعد كتم صوته لعصور. ورسالتي لأبناء المنطقة هي أن يكونوا على وصال وتكاتف فتكاتفنا يقودنا نحو الانتصار على المخططات الخارجية".

'الإدارة الذاتية هي الحل الأمثل لضمان حقوق جميع المكونات في المنطقة'

يرى المواطنون بأن الإدارة الذاتية هي الحل الأمثل لضمان حق المكونات في شمال وشرق سوريا، وهذه الإدارة هي الضمان لإبعاد الفتن عن المنطقة وحمايتهم.

الإداري في مجلس ناحية صرين جنوب مدينة كوباني، وليد كوسا، من المكون الكردي أكد لوكالتنا أنه "بعد الثورة التي قامت في شمال وشرق سوريا تغيرت أشياء كثيرة، وخاصة بعد هجمات مرتزقة داعش على المنطقة وهزيمتهم على يد قوات سوريا الديمقراطية، فبهذا الانتصار أصبح شعب المنطقة نسيجاً متكاملاً، بعدما كان يعاني من سياسة حزب البعث الذي كان يسعى إلى زرع الفتن والتفرقة بين مكونات في عموم سوريا ومنطقتنا بشكل خاص".

وتابع: "اليوم يقود شعب المنطقة نفسه بنفسه ضمن الإدارة الذاتية، بينما إبان سيطرة النظام السوري على المنطقة كانت القوانين تفرض على الأهالي عن طريق السلطة والاعتقالات التعسفية، وكان المواطن يعيش في كابوس أمني مزعج".

واختتم وليد كوسا حديثه قائلاً: "رغم العوائق الكثيرة والحصار الذي واجهناه وما زلنا نواجهه من الجهات الأربعة والهجمات التي نتعرض لها تبقى الإدارة الذاتية هي الحل الأمثل لضمان حقوق جميع المكونات".

(ن ك/ج)

ANHA