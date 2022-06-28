الكنيست الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة الأولى

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على اقتراحات قانون حل الكنيست بـ 53 صوتاً مقابل لا صوت، ليتم تحديد موعد أخير لإتمام إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى منتصف ليل غد الأربعاء، بحسب ما نقلته شبكة فرانس 24.

ويخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت والمعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سجالات في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) منذ الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون الذي يتيح للمجلس حل نفسه.

وخاض الطرفان سجالات، لكنهما اتفقا في وقت متأخر الإثنين، على طرح مشروع قانون سيتم استكمال الإجراءات اللازمة ليصبح قانوناً بحلول نهاية يوم الأربعاء.

ويشير استعداد المعارضة لحل البرلمان إلى أن جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تعطّلت.

وبناء على مشروع القانون، سيُحل البرلمان وستجرى انتخابات جديدة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهي مسألة يتعيّن الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات.

(د ع)