الكلمات في احتفالية منبج تدعو إلى تصعيد نضال المرأة

وخرجت اليوم, نساء منطقة منبج بزيهن الفلكلوري للاحتفال بيوم الثامن من آذار في مسيرة، ولدى وصولهن الى المكان المخصص للاحتفال بالقرب من مبنى مجلس العدالة الاجتماعية وقفن دقيقة صمت, من ثم ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة من قبل الناطقة الرسمية لمجلس المرأة ابتسام عبد القادر التي بدورها هنأت كل نساء العالم بحلول عيد المرأة.

أضافت ابتسام في كل عام يأتي الربيع حاملاً معه يوماً خاصاً يعتبر من أهم محطات نضال المرأة، ويشيد بصمودها وتضحياتها وإنجازاتها التاريخية ففي الربيع تزهر الطبيعة وتزهر معها المرأة بكل جوانبها فالمرأة كالطبيعة دائماً في حالة تجدد.

واستذكرت ابتسام كافة الشهيدات اللواتي كتب اسماءهن في صفحات التاريخ أمثال( روزا, كلارا, زيلان, ارين, بارين, أفسيتا, هفرين خلف, الأم عقيدة, وأمارة ، وقالت : هن اللواتي وقفن في ساحات المعركة ضد العدو, وهن قدوة لنساء شمال وشرق سوريا وأصبحن طليعة هذا المجتمع من كافة النواحي سواء السياسية والاجتماعية والدفاعية.

فيما تابعت في كلمتها بأن مقاومة النساء لم تكن يوماً من الأيام سهلة بل كانت ومازالت المرأة تواجه جميع أنواع العنف والاضطهاد والقتل على يد الجماعات الإرهابية وبشكل خاص في مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن جانبها قالت رئيسة حزب سوريا المستقبل فرع منبج عذاب العبود في كلمة باسم الحزب: " ننحني إجلالاً وإكراماً لأرواح النساء اللواتي سطرن التاريخ ببطولاتهن في سبيل نيل حقوقهن وحريتهن وكانت أرواحهن قرابين لهدفهم المنشود في الحرية".

وأضافت خلال كلمتها: نحن اليوم هنا في هذا المكان لنقدم عربون محبة ووفاء للمناضلة التي جاهدت لتكون من الأوائل في حمل راية المشروع الديمقراطي، وعملت بجد لتكون صوت المرأة الحرة، الشهيدة هفرين خلف التي آمنت بأخوة الشعوب وأخلصت في إيمانها .

وأكدت عذاب أن المرأة في شمال وشرق سوريا ساهمت في قيادة حزب سوريا المستقبل ليكون حزباً يسعى لبناء الديمقراطية التعددية اللامركزية ويسعى إلى سلام شامل لإنهاء سيل الدماء إثر الصراع الذي أنهك الشعب السوري.

وتستمر فعاليات الاحتفال بيوم الثامن من آذار في مدينة منبج بعروض مختلفة من غناء, ودبكات فلكلورية تقدمها الفرق المختلفة.

(كروب/س و)

ANHA