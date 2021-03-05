الخزعلي: تركيا تخطط للهجوم على شنكال

وأكد الخزعلي في مقابلة له على قناة الاتجاه العراقية، أن هناك معلومات تفيد بنية أردوغان الهجوم على شنكال، خلال الفترة القادمة.

وكان أردوغان، قد هدد في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، بتنفيذ هجوم على قضاء شنكال، قائلًا: " قد نأتي على حين غرّة ذات ليلة"، وذلك عقب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد ومنها إلى هولير في الـ 18 – 19 من الشهر ذاته، ولقائه بالمسؤولين في الحكومتين العراقية وباشور كردستان.

وأضاف الخزعلي أن "تركيا تسعى إلى احتلال شنكال وتلعفر وسهل نينوى وجزء كبير من كركوك"، مشيرًا إلى أن المعلومات تفيد أن الخطوة الأولى ستكون "احتلال شنكال".

وبدأت التحذيرات من نوايا الاحتلال التركي بشن هجمات على شنكال، بعد الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد وهولير.

وناشد الخزعلي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بـ "تسليح المنظومة العسكرية الجوية لمواجهة الاحتلال التركي وشراء منظومة جوية من أي دولة(...)للحفاظ على السيادة".

(ي م)