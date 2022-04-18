الخزعلي: الحكومة فشلت في التصدي للاحتلال ومن حق الشعب مقاومته

وأعلنت دولة الاحتلال التركي، فجر اليوم، بدء هجمات إبادة في منطقة زاب وآفاشين ومتينا، وجاء الإعلان بعد ثلاثة أيام من زيارة مسرور البارزاني ووفد من الحزب الديمقراطي إلى تركيا ولقاء الرئيس التركي ورئيس الاستخبارات التركية.

وأثارت هجمات دولة الاحتلال التركي على السيادة العراقية استياء وغضباً في عموم العراق.

وفي هذا السياق، قال البرلماني العراقي، فالح الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر"القصف التركي للأراضي العراقية مع وجود خمسة قواعد عسكرية تركية و37 نقطة توغل عسكري في شمال العراق تحدي حقيقي لأدعياء الدفاع عن السيادة والوطن وسكوتهم أفضحهم، وبعد فشل الحكومة في التصدي لملف السيادة أصبح من حق الشعب العراقي مقاومة الاحتلال".

(ف)