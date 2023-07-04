الخرز يلمع بين أناملها

وُلدت ملك آزاد عبد الله عام 2011 في مدينة قامشلو، أنهت المرحلة الابتدائية في المدرسة الكردية، وبينما كانت تتجول مع والدتها في وقت فراغها، في المعارض الثقافية التي تُعرض فيها الحرف اليدوية، لفتت انتباهها الأساور والقلائد المصنوعة من الخرز في إحدى هذه المعارض.

وحسب ما أشارت إليه ملك، فعندما عادت إلى منزلها، طلبت من والدتها نقوداً لشراء الخرز، لم تعارض والدتها طلبها، لتباشر صنع الإكسسوارات كالأساور والقلائد.

وتواظب ملك منذ نحو عام على هذه المهنة، وباتت تحترفها، وتعرض منتجاتها لمن يرغب بها.

تقوم ملك بأنامها الصغيرة بضم الخيط في الإبرة، وتصنع القلائد والإكسسوارات، بألوان وأشكال متناسقة، تماشياً مع أعمار الأشخاص.

كما تقوم بنشر منتجاتها في حسابها على وسائل التواصل الافتراضي. إلى جانب الحرفة اليدوية، تتلقى ملك تدريبات في الرياضة والسباحة.

ملك التي تحب عملها، دعت جميع الأطفال إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم.

(م ح)

ANHA