الخرطوم وطهران يتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

حسب ما أعلن البلدان في بيان مشترك أمس، اتفقت إيران والسودان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك بعد مرور سبعة أعوام على قطعها وثلاثة شهور على لقاء بين وزيري خارجية البلدين.

وقطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران.

واتفقت السعودية وإيران بوساطة الصين على استئناف العلاقات في آذار، مما أثار توقعات بأن تستأنف طهران ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية بشكل تام.

وقال البيان "قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية السودان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. كما اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريباً وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين".

وبحسب البيان، اتفقت الحكومتان على تطوير العلاقات الودية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي، كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق مصالح شعبي البلدين وضمان أمن واستقرار المنطقة، حسب ما أوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وذكرت الخارجية السودانية أن القرار جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وأنه سيخدم مصالحهما المشتركة.

وفي تموز الماضي، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، عودة العلاقات بين البلدين في أقرب وقت، بعد 7 أعوام من القطيعة.

(م ش)