الكهرباء تصل إلى 1500 منزلاً في حي الثكنة بالرقة والعمل جارٍ في أحياء أخرى

على مدار شهر كامل عملت الورش الخاصة في قسم الصيانة في لجنة الطاقة والاتصالات، على تحديد الأضرار في شبكات الكهرباء وتمديد شبكات أرضية وتحديد مسار الكابلات الرئيسة التي تغذي حي الثكنة ومحيطه، وإيصال توتر عالٍ عبر الخطوط الأرضية للحي بتوتر 20 ألف كيلو فولط من محطة رقة 4.

وبعد إحصاء كامل الأضرار التي سببها مرتزقة داعش ،بدأت أعمال الإصلاح في حي الثكنة بشكل فوري على مراحل بدءًا باستبدال الخطوط المتضررة وتركيب 4 لوحات أرضية رئيسة، بالإضافة إلى لوحات جدارية في مداخل البنايات وتركيب محولتين استطاعة كل منها kva630.

ويستمر العمل بوتيرة عالية بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة وأكملت اللجنة عملها على تركيب لوحات توتر منخفض لمراكز التحويل بقاطع 1250 أمبير، يغذي 1500 منزلاً بالكهرباء وتحديد 10 أمبير لكل منزل في الحي.

وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بدأت اللجنة بتشغيل تجريبي لمدة يومين متواصلة، للتأكد من جهوزية الشبكات والكابلات والمحولات تفادياً لحدوث أي مشاكل مستقبلاً.

ومن ضمن مشاريعها أيضًا، تعمل لجنة الطاقة في الوقت الحالي في مركز المواساة الواقع في القسم الجنوبي لحي الثكنة، من خلال حفر ونصب أبراج وأعمدة وتمديد كابلات مختلفة حسب الحمولة والمسافة، علماً أن عدد المنازل التي ستتغذى بالكهرباء في ذلك القسم لا تتجازر الـ 300 منزل.

المشرف الفني في المشروع أنصار العز في لقاء لـ ANHA معه أشار الى أعمال اللجنة في وقت سابق "سعينا إلى عودة التيار الكهربائي لكامل أحياء الرقة، من إنارة شوارع وأحياء، ومنذ ما يقارب الشهر انطلقت ورشاتنا صوب حي الثكنة، ووضعنا دراسات هندسية شاملة للمباشرة في العمل".

وعن العوائق التي واجهتهم أثناء عملهم قال أنصار العز" هناك عوائق واجهتنا خلال عملنا، وهي حرق المحولات والكابلات في فترة وجود مرتزقة داعش في المدينة وسرقة كل ما بقي سليماً منها، ونقله إلى مناطق أخرى، مما أدى إلى التأخر في إيصال الكهرباء ريثما تم تأمين المحولات" مؤكداً أن الورش الفنية وعلى الرغم من كل تلك المعوقات وقلة الدعم، استطاعت الاستمرار في العمل وإنجاز قسم كبير منه.

هذا ووعدت لجنة الطاقة والاتصالات في مجلس الرقة المدني أهالي الرقة بالعمل على إيصال الكهرباء إلى كامل أحياء الرقة، رغم توقف جميع المنظّمات العاملة في الرقة عن تقديم الدّعم للجان المجلس.

(م)

ANHA