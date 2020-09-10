الخلاف بين قادة الوفاق يتصاعد.. السراج يغير قادة الأجهزة الأمنية

وأصدر السراج، الخميس، قرارا بتعيين آمر مليشيا "الدعم المركزي" عماد الطرابلسي نائب لرئيس جهاز المخابرات والقيادي في مليشيا "قوة الردع" لطفي الحراري نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

ويعتبر الطرابلسي والحراري من أبرز قادة المليشيات المقربيّن من السراج والمناهضين لوزير داخليته فتحي باشا آغا، والأوّل هو من سكان مدينة الزنتان كان آمرا لقوة العمليات الخاصة التي تتمركز في جنوب غرب طرابلس والتي كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا الذي صدر عام 2018، أنّها تورطت في تهريب الوقود، كما قاتل سابقا في صفوف قوات الزنتان ضد قوات فجر ليبيا، كما قاد مليشيا "الصواعق" التي دخلت في مواجهة سنة 2014 مع قوات من مدينة مصراتة، قبل أن يكلّفه السراج العام الماضي بمهام رئيس جهاز الأمن العام.

وبدوره، يعدّ مصطفى الحراري أحد قادة المليشيات الذين يحظون بثقة السراج، وهو نائب رئيس مليشيا "قوة الردع" التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة"، ارتبط اسمه بعدة جرائم خطف وقعت في العاصمة طرابلس.

وأغضبت هذه التعيينات مليشيات مدينة مصراتة الداعمة لباشا آغا، حيث توّعدت ما يعرف بقوات "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق، والتي ينحدر أغلب مقاتليها من مدينة مصراتة بالرد، وقالت في بيان إن فايز السراج اتخذ قرارات التعيينات دون الرجوع لأعضاء المجلس بتعيينه قائد مليشياوي في منصب رفيع بجهاز المخابرات، وآخر ارتبط اسمه بالخطف والابتزاز في منصب نائب رئيس الأمن الداخلي.

(ي ح)