الخضروات المحلية أسعار مناسبة وجودة عالية واكتفاء ذاتي

يجتمع العمال والعاملات في بساتين الخضروات منذ ساعات الصباح الباكر للقيام بقطفها، حيث يصل إنتاج الخضروات من المحاصيل المحلية في أغلب مناطق شمال وشرق سوريا وتوفرها في الأسواق ذروة إنتاجها في شهر تموز، بعد أن بدأ المزارعون بزراعتها في شهر شباط في بيوت بلاستيكية.

وتزرع في المنطقة أنواع عدة من الخضروات منها، البندورة، والخيار، والبطاطا، والبصل، والباذنجان، والفليفلة، والفاصولياء بالإضافة إلى البطيخ الأصفر والأحمر، وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالخضار في إقليم الجزيرة وحده قرابة 77 ألف دونم موزعة على أرياف النواحي ومدن الإقليم، حسب إحصائيات هيئة الزراعة.

وحول واقع هذا القطاع وإنتاج المنطقة من الخضار المحلية لهذا العام، التقت وكالتنا مع المزارع محمد خير حسن الذي كان يشرف على عملية قطف محصوله في مساحة 100 دونم من الأرض الزراعية في قرية بريفا بناحية عامودا.

إنتاج وفير

يقول المزارع مشيراً بيده إلى بستانه الذي ثقلت نباتاته بحبات البندورة والخيار "موسم هذا العام جيد وإنتاجه وفير".

ويعمل في حقله الآن، قرابة 40 عاملاً وعاملةً، تتوزع مهامهم بين سقاية وقطف وتنظيف ونقل الخضار، مما يؤمن لهم فرص عمل جيدة.

ويضيف: "تسويقنا للبندورة والخيار إلى الأسواق المحلية مستمر يومياً"، حيث ينتج حقل محمد خير لوحده يومياً قرابة 7 أطنان من البندورة وقرابة 2 طن من الخيار، حسب قوله.

وعن الفرق بين الخضروات المحلية والمستوردة يقول المزارع: "الخضروات المحلية أكثر جودة وأماناً من الناحية الصحية من المستوردة."

مطالب بدعم أوسع

ورغم أن قطاع الخضروات يندرج ضمن الخطة الزراعية السنوية لهيئة الزراعة، إلا أن "الدعم غير كافٍ"، حسب مزارعي المنطقة. ويؤكد محمد خير: "لعدم وجود الدعم نتعرض أحياناً للخسائر، فقد اشترينا البذار بالدولار، ونشتري المازوت بأسعار السوق الحرة بـ 1700 ليرة سورية، وأجرة النقل غالية جداً، لذلك أسعار بيع الخضروات لا تتناسب مع التكاليف. وتابع : "نأمل من الجهات المعنية دعمنا أكثر لتفادي الخسارة وتطوير القطاع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي."

انخفاض الأسعار

بعد عملية القطف، يقوم المزارعون بتسويق منتوجاتهم إلى الأسواق المحلية، وفي سوق الهال في مدينة قامشلو والذي يعد مركزاً رئيساً لجمع الخضروات في المدينة وريفها، التقت وكالتنا مع رئيس اتحاد تجار الخضروات في سوق الهال، أحمد عارف، والذي بيّن أن الموسم الوفير قد خفّض أسعار الخضروات حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ خلال شهر تموز وذلك بتسويق الخضروات المحلية للأسواق، مما خفف تكاليف شرائها على الأهالي.

هذا وكان سعر بيع الكيلو غرام الواحد من البندورة قد وصل إلى 6 آلاف ليرة بينما يباع الآن بسعر لا يتجاوز الـ2000 ليرة سورية

بينما وصل سعر الفليفلة إلى حوالي 8 آلاف وتباع الآن المحلية منها بسعر 2500 ليرة.

تغطي احتياج المنطقة

ويضيف عارف: "في هذه الأيام تورد من الحقول المحلية البندورة والخيار والكوسا والبصل، والفلفل، والباذنجان". ويؤكد البندورة المحلية نستلم منها يومياً قرابة 100 طن، وهذا يؤمن حاجة المنطقة منها في الأسواق وبأسعار جيدة."

(سـ)

ANHA