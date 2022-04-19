الخضر الديمقراطي يهنئ الإيزيديين بالأربعاء الأحمر ويدين خيانة الديمقراطي الكردستاني

أصدر حزب الخضر الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام، بارك من خلاله حلول عيد الأربعاء الأحمر على المجتمع الايزيدي، وندد بالهجمات التركية بمشاركة الديمقراطي الكردستاني ضد جنوب كردستان، ومحاصرة شنكال.

وفي مايلي نص البيان:

إن عيد الأربعاء الأحمر الذي يصادف الأربعاء الأول من نيسان حسب التقويم الشرقي، هو كناية عن بدء الحياة في الكون وهو يصادف أجمل أشهر السنة في كردستان، وهو عيد ديني مبارك للكرد الإيزيديين في كل العالم، وكذلك يعبر عن الحياة الجديدة والاستمرار في المقاومة.

ولكن في هذه السنة أيضا أصر المعادون للحياة الحرة، على حصار مركز مقاومة الديانة الإيزيدية في محاولة القضاء عليها وإنهائها، مثلما حاولوا في 2014 عن طريق داعش الإرهابي، فقد حفروا آنذاك الخنادق لعزل روج آفا عن محيطها الحيوي، ويريدون الآن أيضا عزلنا عن بعضنا ببناء جدار إسمنتي لينفردوا بكل منا على حدة، والقضاء على الديانة الايزيدية التي قاومت محاولات الإبادة على مدى التاريخ، وكذلك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لأن استمرار هذا الوجود المقاوم يؤرقهم.

وفي سبيل ذلك يتعاون الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك الحكومة العراقية، في محاولة تكرار إبادة 2014 ولكن تحت رايات مختلفة عن راية داعش الإرهابي المباد.

وبالتزامن مع هذا كله فبدل أن يقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في جبهة الشعب، فإنه يوقع، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويجر معه إقليم كردستان، اتفاقية مشينة مع الاحتلال التركي للهجوم والقضاء على قوات دفاع الشعبي الكريللا، ويدخل ضمن المخطط التركي المعادي للشعوب عامة وللشعب الكردي على الخصوص، كولاية تركية.

إننا في حزب الخضر الديمقراطي، إذ نهنئ شعبنا من الكرد الإيزيديين بمناسبة الأربعاء الأحمر بأحر التهاني، فإننا ندين في الوقت ذاته وبأشد العبارات محاولات حصارهم والهجوم عليهم، وكذلك ندين انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسلحيه، إلى جبهة قوات الاحتلال التركية و الهجوم على قوات حماية الشعب الكريللا،التي لم تألوا جهدا في الدفاع عن إقليم كردستان في 2014م كما دافعت عن عموم الشعوب في المنطقة، ضد داعش الإرهابي والمجموعات الأخرى.

كما إننا نعاهد شعبنا، بأننا سنقاوم إلى أقصى مدى لحماية شعبنا ونيل حقوقنا، وحماية ماتم تحقيقه من حقوق، ونعتبر قوات حماية الشعب الكريللا، قوات كردستانية تدافع عن شعبنا في كل مكان، وندين كل من يحاول الإساءة أو القضاء عليها.

الحرية لشعبنا المقاوم.

المجد والخلود لشهداء الحرية.

الخزي والعار للخونة والمتعاملين مع العدو".

(ا ب)