وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إن "على واشنطن وطوكيو التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والتوقف عن خلق أعداء وهميين وعدم تقويض الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" حسب ما أوردت وكالة روسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع، لويد أوستن ووزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، إن الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين أكبر تهديد استراتيجي. ووفقاً له، فإن الطرفين "متفقان على أن جمهورية الصين الشعبية هي أكبر تهديد استراتيجي نواجهه نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا".

وأضاف هاياشي بدوره أن الصين تمثل تحدياً "غير مسبوق"، لكن اليابان والصين بحاجة إلى علاقة بناءة ومستقرة من أجل السلام في المجتمع الدولي.

وتأتي هذه التصريحات عقب ختام اجتماعات اللجنة الأمنية الأميركية اليابانية، وقبيل لقاء مرتقب اليوم الجمعة في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي، جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله، إن اللقاء بين بايدن ورئيس الوزراء الياباني سيبحث قضايا الأمن والاقتصاد العالمي.

(م ش)