الخارجية السورية تدين استمرار قطع الاحتلال التركي للمياه عن الحسكة: جريمة حرب

وقالت وكالة سانا إن "وزارة الخارجية السورية تدين بأشد العبارات الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي بقطعه مياه الشرب عما يزيد عن مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وجوارها".

وأضافت الوزارة أن النظام التركي وأدواته قام باستخدام المياه كسلاح حرب ضد المدنيين السوريين من نساء وأطفال وشيوخ وهذا يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما زعمت الوزارة أن ذلك يتم بمباركة الإدارة الأمريكية.

وحذرت الوزارة من استمرار هذه الكارثة وتنبّه الأطراف التي تدعي حرصها على القانون الإنساني الدولي وعلى حياة المواطنين المدنيين من مغبة استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب.

ويستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع المياه من محطة علوك والتي تغذي الحسكة وضواحيها، ما أثار ردود أفعال كثيرة منددة بذلك.

(ي ح)