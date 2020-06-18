وجاء في تصريح منشور على الحساب الرسمي للخارجية السعودية، في "تويتر": "ندين ونشجب العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ويعد ذلك العدوان تدخلا مرفوضا في شأن دولة عربية وانتهاكا سافرا لأراضيها وتهديدا للأمن العربي والأمن الإقليمي ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية".

وشددت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره.

وشنت تركيا خلال الأسبوع الجاري غارات جوية ضد مناطق في شمال العراق، ما أدى بالحكومة العراقية إلى استدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج لتركيا.