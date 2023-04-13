الخارجية الروسية تحذر من تصاعد خطر الصدام مع الناتو

وقال غروشكو في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية، إن المخاطر في المواجهة المباشرة بين بلاده والناتو تتزايد، ووضع منطقة البلطيق التي تحولت من خلال جهود حلف شمال الأطلسي من منطقة هادئة إلى منطقة تنافس عسكري، هو مثال على تلك المخاطر.

وأضاف غروشكو أن روسيا قدمت مقترحات لتأمين الوضع في بحر البلطيق، لكن حلف الناتو لم يأخذ بعين الاعتبار أيّاً من المقترحات الروسية، معتبراً أن انضمام فنلندا الى الحلف يزيد من مخاطر الصدام أيضاً.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن توسع الناتو يجبر موسكو على اتخاذ إجراءات لضمان أمنها.

(سـ)