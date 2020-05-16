الخارجية النيابية الليبية تتأسف لعدم رد تونس طلب توضيح حول طائرة الشحن التركية

وأعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي في بيانها عن أسفها لعدم رد وزارة الخارجية التونسية على طلب التوضيح الرسمي الذي بعثته اللجنة بشأن طائرة الشحن التركية التي سمحت لها السلطات التونسية بالهبوط في مطار جربة الدولي يوم 7 أيار/مايو الجاري.

وجاء في البيان:” مع تقديرنا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية إلا أن الشكوك لا تزال تراودنا وزادت بعد تجاهل الرد على طلبنا بتوضيح الأمر، فليس خافيًا سياسات الحكومة التركية الحالية وتدخلها السافر في شؤون بلادنا الذي وصل إلى حد إرسال المرتزقة والسلاح إلى بلادنا وشكل واضح مما أصبح يهدد أمن واستقرار كامل المنطقة، وهو ما يوجب تحفظنا تجاه الشحنة التي تحملها تلك الطائرة “.

وأشارت إلى انه وبفرض أن الشحنة هي فعلاً عبارة عن مساعدات إنسانية فمن المفترض أن تصل الشحنة مباشرة إلى المطارات الليبية ويتم تسلمها حسب الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

كما استطرد:” وفي حال استخدام مطارات دول الجوار فالمساعدات يجب أن تكون مشروطة بأن تصل إلى جميع الليبيين ويكون ذلك بتسليمها إلى الجهات المختصة في العمل الإنساني والتي تحظى بثقة جميع الليبيين كجمعية الهلال الأحمر الليبي، هيئة الإغاثة الليبية أو مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “.

وجددت اللجنة حرصها على تعزيز العلاقات مع تونس والقائمة على الاحترام المتبادل والحرص على المصالح المشتركة ورفض التدخلات الخارجية في المنطقة.

استنكار الصمت الدولي حيال التدخل التركي

هذا واستنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا طلال الميهوب، الصمت الدولي تجاه التدخل التركي في الشؤون الليبية.

الميهوب ثمّن في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية دور الدول الإقليمية إزاء التدخل التركي في الشؤون الليبية والدعم اللامحدود للمرتزقة في طرابلس، وكذلك الدول الصديقة التي لبت الدعوة للحد من التدخل التركي في الداخل الليبي”.

وتابع: “نستنكر الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار، من خلال دعم جماعة الإخوان والقاعدة، وذلك من خلال السيطرة على المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي”.

كما طالب الميهوب بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة أو التدخلات الخارجية.

(ر ح)