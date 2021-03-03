الخارجية المصري: على تركيا إنهاء احتلالها للأراضي السورية

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال كلمته أمام أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا أمر ضروري لحل الأزمة، من خلال فتح المسار للحل السياسي، وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال التركي، ودحر التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير سوريا والدول العربية، بحسب ما أورده موقع اليوم السابع المصري.

وقال شكري إن الأزمة السورية منذ 10 سنوات تدور في حلقة مفرغة والشعب السوري وحده هو من يدفع هذا الثمن، دون تفاؤل لمستقبل قريب يشهد انفراجه للأزمة، لافتًا إلى أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فعالة ومستقرة أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي.

وأضاف، يفترض أن تظهر سوريا بشكل عملي إرادة نحو الحل السياسي على قرارات واستيعاب المعارضة الوطنية السياسية وتخفيف حدة النزاع للخروج من أتون الحرب المستمرة إلى بر الأمان.

(م ش)