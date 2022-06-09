جاء في بيان لوزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الخميس: "في الخامس عشر- السادس عشر من شهر حزيران/ يونيو 2022 في نور سلطان في إطار صيغة أستانا سيُعقد اللقاء الدولي الثامن عشر رفيع المستوى حول سوريا"، بحسب موقع وزارة الخارجية الكازاخية.

وبدأت محادثات أستانا عام 2017 برعاية الدول التي تسمي نفسها "الضامنة" وهي تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للوضع في سوريا، إلا أنها لم تأتِ بالمنفعة للشعب السوري، إلا أنها خدمت مصالح ثلاثي الصفقات (تركيا وروسيا وإيران).

يشار إلى أن الجولة السابعة عشرة السابقة حول سوريا من "أستانا"، انعقدت في الفترة من 21 إلى 22 كانون الأول/ ديسمبر في العاصمة الكازاخستانية.

ويستخدم الثالوث (تركيا وإيران وروسيا)، اجتماعات أستانا منذ أولى جولاتها عام 2017 كوسيلة لتحقيق مصالحها الشخصية في سوريا على حساب مصالح الشعب السوري، إذ تتفق هذه الأطراف فيما بينها وتتقاسم سوريا كالكعكة، في حين أن وفود حكومة دمشق ومرتزقة تركيا يعتبرون شهوداً على هذا التقسيم.

ومنذ انطلاقتها، لم تحقق اجتماعات أستانا أي فائدة للشعب السوري، فهي ساعدت حكومة دمشق في استعادة سيطرتها على مساحات شاسعة من البلاد، وحولت المسلحين المعارضين لدمشق إلى مرتزقة لدى تركيا، يقاتلون من أجلها في ليبيا وقره باغ وغيرها من المناطق.

(د ع)