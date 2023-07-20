الخارجية الجزائرية  تدين اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

واعتبرت أن القرار انتهاكٌ جديدٌ للقانون الدولي، وقراراتِ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالتِ الخارجيةُ في بيان إن الاعتراف الإسرائيلي هو حلقة جديدة من سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، التي ينتهجها المغرب، مضيفةً بأنه لا يمكن إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية.

وجدّدتِ الجزائر في البيان، دعمها لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم بالقول، إن هذا الحق غير قابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، طبقاً لقرارات ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتعد الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة “بوليساريو”، المطالبة باستفتاءٍ على حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وهو المطلب الذي يقابله المغرب بمقترح للحكم الذاتي.

(سـ)