الخارجية الإيرانية: نرحب دائمًا بالحوار مع الرياض

وقال مسؤول إيراني كبير ومصدران إقليميان لوكالة رويترز: إنّ مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا مناقشات في العراق في محاولة لتخفيف التوترات، فيما تعمل واشنطن على إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وإنهاء الحرب في اليمن.

وقطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية عام 2016، ودخلتا في العديد من الحروب بالوكالة في المنطقة حيث تتنافسان على النفوذ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمرٍ صحفي أسبوعي: "لقد رأينا تقارير إعلامية عن محادثات بين إيران والسعودية، على الرغم من أن التقارير في بعض الأحيان تحتوي على اقتباسات متناقضة".

وأضاف: "المهم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رحبت دائمًا بالحوار مع المملكة العربية السعودية، وتعتبره في مصلحة شعبي البلدين، وكذلك السلام والاستقرار في المنطقة".

ولم ترد السلطات السعودية على طلب من رويترز للتعليق على المحادثات.

وقال أحد المصادر: إنّ الاجتماع الذي رتّبه رئيس الوزراء العراقي الذي زار السعودية في وقتٍ سابق هذا الشهر ركز على اليمن، حيث يقاتل تحالف عسكري بقيادة الرياض جماعة أنصار الله "الحوثي" المتحالفة مع إيران.

وعارضت المملكة العربية السعودية الاتفاق النووي الدولي مع إيران، لعدم معالجته برنامج الصواريخ الإيراني والسلوك الإقليمي. ودعت إلى اتفاق أقوى هذه المرة في محادثات فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عام 2018. وانتهكت طهران العديد من القيود النووية بعد أن أعاد ترامب فرض العقوبات.

وتضغط إدارة الرئيس، جو بايدن، أيضًا من أجل وقف إطلاق النار في اليمن، الذي يتصارع مع ما تصفه الأمم المتحدة أنّه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

(م ش)