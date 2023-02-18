الخارجية الإيرانية: جادون بشأن التفاوض حول الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأميركيين يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني"، حسب موقع الحكومة الإيرانية.

وأضاف كنعاني، إن "اعتقادهم باستئناف الاتفاق النووي يبعث على الأمل ويشير إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسية مفتوحاً"، مؤكداً أن "إيران، كطرف في الاتفاق، جادة بشأن عملية الدبلوماسية والتفاوض".

ويأتي التفاؤل الإيراني في وقت قال فيه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، دانيال بنايم، إنَّ "الإيرانيين خسروا فرصة العودة لتنفيذ كامل الاتفاق النووي في أيلول الماضي".

وقال بنايم حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط إنَّ: "التزام الرئيس جو بايدن عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هو أمر باقٍ بوضوح".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق "ملف الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

(د ع)