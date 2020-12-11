الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي على خلفية تصريحات أردوغان الأخيرة

وقالت الخارجية الإيرانية إن "تصريحات أردوغان مرفوضة، وتدخل في الشأن الإيراني وطالبنا أنقرة بالتوضيح"، مشددةً على أن طهران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها ولن تتوانَ عن الدفاع عن أمنها القومي.

وتواترت ردود الفعل، بعد أن ردد أردوغان مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني أمس الخميس في باكو.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ "الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، متسائلًا: "ألم يفهم أردوغان، أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".

(ي م)