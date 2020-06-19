الخارجية الفرنسية: ندرس الرد على انتهاكات تركيا

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دير مول، وبلهجةٍ حازمة إن ما حصل لن يبقى دون ردّ، بحسب ما أفادت شبكة العربية.

وكشفت المتحدثة أن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان سيتوجّه الجمعة إلى برلين على أن يجري محادثات لاحقًا مع الجانب البريطاني بشأن تسريع التوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا.

ولا تتردّد فرنسا في القول همسًا إن تركيا أصبحت مشكلة داخل الحلف الأطلسي، وتكشف باريس تباعًا عمّا تسمّيه سلسلة انتهاكات تركية سُلّط الضوء على بعضها فقط.

وقبل المواجهة بين فرقاطة فرنسية وثلاث فرقاطات تركية قبل أسبوع أفرغت سفن مشبوهة مرارًا حمولات أسلحة في موانئ ليبية من بينها ميناء مصراته حيث زعم طاقم إحدى السفن أنها متوجهة إلى تونس وعلى متنها أدوية ثم أنزلت في الميناء دبابات M60 وصواريخ هوك ومرتزقة أجانب بحماية تركية.

وتكشف فرنسا أيضًا أن عدة حوادث وقعت بين بحريتها والبحرية التركية نجحت الأخيرة في إحداها في إبعاد الفرنسيين عن سفينة مشبوهة.

وترى فرنسا أن تصرفات تركيا تفرض مخاطر استراتيجية على أوروبا، من هنا استُنفر محور باريس-برلين-لندن لتسريع وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما تعدّ فرنسا أيضًا أن الأتراك ينتهكون سيادة العراق في تحركهم ضد مقاتلين من الكرد هناك ويتحالفون في سوريا مع "إرهابيين" يحاربهم التحالف الدولي ضد داعش وتنقل تركيا بعضهم إلى ليبيا ليكونوا على مرمى حجر من القارة العجوز.

(ش ع)