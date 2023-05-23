الخارجية الفرنسية: موقفنا ثابت ولم يتغيّر تجاه الأسد

وقالت كولونا في تصريحٍ صحفي، " إن نظامَ بشار الأسد تسبب بسقوط مئات آلاف القتلى والجرحى، كما استخدم الأسلحةَ الكيميائية ضد المدنيين، مضيفةً أن مسألة رفعِ العقوباتِ الأوروبية عنه ليس على جدول الأعمال".

وبحسب الوزيرة الفرنسية، فإن موقفَ الحكومة الفرنسية تجاه الأسد ثابتٌ ولم يتغيّر، وإن محاربة الجرائمِ وعدمَ الإفلات من العقاب جزءٌ من قيم الدبلوماسية الفرنسية.

وتأتي تصريحاتُ الخارجية الفرنسية، في وقتٍ بدأت فيه عددٌ من الدول تطبيعَ علاقاتها مع دمشق، وبعد أيامٍ على حضور بشار الأسد للقمة العربية بالسعودية، في أعقاب قرار للجامعة العربية إعادةَ سوريا لمقعدها بالجامعة.

(سـ)