الخارجية الأوروبية تحدد موعد اجتماع بايدن مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

وأعلنت دائرة العمل الخارجية الأوروبية، أمس الأربعاء، عن الموعد بين الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع بين أمينها العام ستيفانو سانينو ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

وحُدد 15 حزيران/يونيو القادم موعدًا للاجتماع، بعد يومٍ واحدٍ من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وفي نيسان/ أبريل، أدرجت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، جائحة فيروس كورونا ومكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى التعددية والقضايا الأمنية كموضوعات للمحادثات المخطط لها.

ويعتزم بايدن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في اليوم التالي للقمة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

(د ع)