الخارجية العراقية: السوداني يزور موسكو خلال الأسابيع المقبلة

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، يوم أمس الجمعة الموافق 2292023، نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته لاجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أكد الوزير أن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".

ونقل البيان عن حسين قوله، إن "المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية"، مشيراً الى "إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة".

من جانبه، أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى زيارة السوداني إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة.

(د ع)