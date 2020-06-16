الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج

وقالت وزارة الخارجية العراقية إنه "جرى اللقاء بالسفير التركي من قبل وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم الذي سلّمه مُذكّرة الاحتجاج."

وذكر البيان أن المذكرة "تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنّه مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل."

وجدّدت الوزارة التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها تركيا إلى وقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة، معربةً عن استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين.

وختمت المُذكّرة بدعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً.

وتأتي مذكرة الاحتجاج على خلفية الهجوم الذي شنته الطائرات التركية فجر أمس، على مناطق في شنكال ومخمور ومناطق الدفاع المشروع

(آ س)