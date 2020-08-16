الخارجية العراقية تعلن منع المواطنين والمسؤولين الأتراك من الدخول إلى الأراضي العراقية

وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة استدعت السفير التركي في بغداد، لمرتين متتاليتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة على خلفية اعتداءات تركيا على السيادة العراقية"، مطالبة "الحكومة التركية بالكشف عن مرتكبي الجرائم العدائية ومحاسبتهم".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالات مع نظرائه من العرب والأجانب، موضحًا أن "جميع الدول على المستويين العربي والأوروبي تؤيد موقف العراق وتسانده في الدفاع عن وحدته وسيادة أراضيه".

وتابع إن "وزارة الخارجية أعلنت عن المعاملة بالمثل لتركيا، من خلال إيقاف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام ٢٠٠٩، والتي كانت تقضي بتيسير ومنح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية، فضلًا عن اتخاذ قرار بإلغاء جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك إلى العراق، وفي مقدمتها زيارة وزير الدفاع التركي".

(ي ح)