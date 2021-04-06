الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على وكالة الدفاع التركية وأربعة مسؤولين

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على وكالة الدفاع التركية وأربعة من مسؤوليها ردًّا على رفض أنقرة التخلي عن حيازتها لمنظومة إس -400 الروسية المضادة للطائرات، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيمريني اليونانية.

وسيتم فرض العقوبات، التي سيتم نشرها في السجل الفيدرالي يوم الأربعاء، ضد الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية (SSB)، وهي وكالة حكومية مكلفة بإدارة التكنولوجيا العسكرية وصناعة الدفاع التركية.

كما سيتم فرض عقوبات على رئيس ""SSB إسماعيل دمير، ونائب الرئيس فاروق ييجيت، ورئيس إدارة الدفاع الجوي والفضاء سيرهات جين أوغلو، وعلى مصطفى ألبر دنيز، مدير برنامج المديرية الإقليمية لأنظمة الدفاع الجوي.

وفقًا للإعلان، فإن SSB "قد انخرط عن دراية في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءًا من، أو يعمل لصالح أو نيابة عن، قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي".

وفي بيان سابق في وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة الخارجية إن "الصواريخ الروسية لا تتوافق مع معدات الناتو، وتهدد أمن تكنولوجيا الناتو، وتتعارض مع التزامات تركيا كحليف في الناتو، وأدت هذه الصفقة الكبيرة مع روسيا إلى فرض عقوبات كاستا بموجب التشريع الأميركي".

(م ش)